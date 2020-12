Un si grand soleil : Elsa s’en va, Alain parle à Elisabeth, ce qui vous attend vendredi 18 décembre (épisode n°540 en avance)

0 ( 0 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain pour terminer la semaine de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 540 du vendredi 18 décembre, Elsa va quitter Montpellier.



Annonces



Annonces

Elle embrasse Manu et dit au revoir à Camille avant de partir tandis que Laetita a rendez-vous avec son avocate.



Annonces



Annonces



Annonces





Face à Johanna, Laetitia demande si elle peut revenir sur la procédure… Elle semble regretter d’emmener Camille loin de son père.

Quant à Virgile, il propose au patron du camping de lui racheter pour 50000 euros en cash. Il refuse et veut le double ! Virgile lui laisse le temps de réfléchir…



Annonces





Quant à Clément, il prend les choses en mains pour organiser sa soirée de remise de médaille. Et Alain décide d’aller voir Elisabeth, qui refuse de passer la soirée avec lui. Elle finit par lui confier ne pas avoir fait le deuil de sa relation précédente. Alain la rassure : il lui laisse tout le temps dont elle aura besoin !

Rendez-vous vendredi 18 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 0 / 5. Nombre de notes : 0 Aucune note

Liens sponsorisés