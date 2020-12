Gims en concert live stream le 20 décembre

4.8 ( 10 )



Gims, l’artiste aux 5 millions d’albums vendus, en concert exceptionnel le dimanche 20 décembre 2020 sur la plateforme digitale Gigson.live, en partenariat avec Deezer et NRJ !



Après Matt Pokora ou encore Jenifer qui eux aussi ont organisé des concerts en live stream, Gims donnera à son tour un concert diffusé en direct sur la plateforme digitale Gigson.live le dimanche 20 décembre à 21h et recevra son public à la maison.



« Le monde ne restera pas sans concert » promet GIMS qui va, avec ses musiciens, dans un cadre aménagé, offrir à son public une nouvelle expérience tout aussi euphorique qu’un vrai show ! L’invitation à une soirée unique et exclusive pour profiter de ses derniers tubes (Immortel, Yolo) et de ses incontournables (Bella, Sapés comme jamais, La même, Je me tire…).

Une plateforme nouvelle pour une expérience inédite

Gigson.Live, le nouveau site Internet de live streaming « at home », ne baisse pas les bras face à la crise du secteur et promet à contrario de renouer le lien entre le public et les artistes.



Créée spécifiquement pour la diffusion de concerts en direct à travers le monde, Gigson.live est ainsi destinée à devenir la première plateforme dédiée à la diffusion de concerts live streaming, à partager chez soi, en famille devant son écran. « Il est nécessaire de réinventer ce métier » confie son producteur pour ce show, Sam Smadja de SB Productions, pour offrir aux publics une nouvelle façon d’interagir avec eux. « Une nouvelle expérience mélodieuse à l’allure intimiste qui permet dans cette période de pandémie accrue, de partager des émotions chez soi, sans couper le lien avec ses passions et ses idoles », rappelle le producteur Sam Smadja qui a également collaboré sur 160 Deezer Sessions (https://bit.ly/2TFrqgY) avec entre autres Ed Sheeran, produit également les Jam Session auComedy Club pour Universal Music mais aussi dernièrement les Live@Home (https://bit.ly/2GgUJ6s) avec les Maroon 5 notamment. La réalisation du show est confiée à Gérard Pullicino, le maître en la matière (Tartata, NRJ Music Tour, concerts en France et à l’étranger…).

Plongé dans cette nouvelle réalité, GIMS honore de son énergie rythmante et bénéfique, ce premier concert Live streaming, jamais encore réalisé !

Infos pratiques : www.gigson.live

Durée : 60 minutes

Tarif par connexion : 9,90€

