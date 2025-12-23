Le concert de Gims à la Défense Arena, c’est ce soir sur France 2 (23 décembre 2025)



Gims à Paris La Défense Arena : le concert-événement au programme TV de ce mardi 23 décembre 2025 – Ce soir à la télé, France <2/a> diffuse le concert inédit de Gims à la Défense Arena.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.







Gims à Paris La Défense Arena : le concert-événement, présentation

Premier rappeur francophone à avoir rempli le Stade de France en 2019, Gims continue de repousser les limites avec un concert exceptionnel dans la plus grande salle d’Europe : Paris La Défense Arena. Un spectacle monumental proposé aux téléspectateurs de France Télévisions.



Avec 20 ans de carrière, plus de 8 millions d’albums écoulés et des milliards de streams à son actif, Gims s’impose comme un artiste hors du commun. Multi-récompensé, il rassemble aujourd’hui plus de 38 millions de fans à travers le monde.

Déjà acclamé par près d’un million de spectateurs cette année en France, ce show grandiose met à l’honneur ses titres emblématiques — « Sapés comme jamais », « Bella » — ainsi que ses succès plus récents comme « Ciel ». Qu’on le suive depuis ses débuts ou qu’on l’ait découvert récemment, impossible de résister à son charisme scénique et à la puissance de sa voix, qui entraînent le public dans une expérience musicale intense et spectaculaire.

UN ARTISTE AUX RECORDS INÉGALÉS

Auteur, compositeur, producteur et interprète, Gims est devenu une figure majeure de la scène musicale française. Véritable faiseur de tubes à l’envergure mondiale, leader charismatique, il a créé son propre label et multiplié les collaborations prestigieuses, dépassant largement les frontières de son univers d’origine.

De la pop au rap, jusqu’aux envolées lyriques inspirées de l’opéra, il navigue entre les styles avec une aisance remarquable. Une polyvalence rare qui fait aujourd’hui de lui le chanteur francophone le plus écouté au monde.