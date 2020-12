Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul et Hadrien se battent (résumé + vidéo épisode 4177 PBLV du 22 décembre 2020)

4.4 ( 17 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4177 du mardi 22 décembre 2020 – Les choses vont mal tourner entre Jean-Paul et Hadrien ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors que la situation est de plus en plus tendue à l’approche des mariages, Hadrien reproche à Jean-Paul d’être trop proche de Samia et ils en viennent aux mains !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul dit non à Irina et à Samia, Léo quitte la police, un retour (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4177

Mouss insiste pour parler à Eva, mais la jeune fille est apeurée et s’en va. En partant, elle laisse tomber une carte à son nom avec sa photo. Patrick a repris du service et retrouve un Mazelle très différent et très stressé qui lui demande de retrouver Mouss Bongor qui s’est volatilisé. La famille et les amis de Luna s’inquiètent de sa condition en tant qu’otage, mais cette dernière est détendue et prépare le réveillon de Noel avec les détenus. De son côté, Claire a retrouvé Sam et lui présente Léo…



Samia, avec l’aide Boher a réussi à identifier les policiers municipaux accusés de racisme. Boher ne peut s’empêcher d’admirer son ex-femme. Samia se voit menacée par des tags injurieux sur la vitrine de son QG. C’est Boher qu’elle appelle pour constater les dégâts. Hadrien est jaloux et le montre…

A la ferme, Lola s’apprête à libérer les oies quand le fermier attrape une hache. Elle prend peur, elle s’enfuie en se cognant et trébuche dans un ravin, terminant inanimée…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4177 du 22 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

