Plus belle la vie : ce soir, Luna a passé la nuit avec Bertrand (résumé + vidéo épisode 4162 PBLV du 1er décembre 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4162 du mardi 1er décembre 2020 – Ce soir, Luna a passé la nuit avec Bertrand dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Mais au réveil, Luna semble préoccupée et elle écoute à peine ce que lui dit Bertrand, qui lui confie avoir flashé sur elle dès le premier jour où il l’a vue…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4162

Au petit matin, Bertrand tente de détendre Luna qui a l’air préoccupée. Elle reçoit un appel de Maitre Plasson lui informant d’un parloir avec Andrès ce jour. Au téléphone avec Catano, Mazelle est furieux, les Liberati n’ont toujours pas tué Mouss. Il est protégé par Pavel, Catano veut donc un paquet d’argent pour la mission risquée. Andrès veut tout savoir sur la vie de Luna à l’extérieur mais Mouss en dit très peu. Mila souffle à Luna que pour le bien de l’évasion, il est préférable d’avoir Pavel de son côté…



Boher découvre qu’il n’aura pas un petit mariage. De son côté, Hadrien veut savoir si Samia aime toujours Boher, elle arrive à le rassurer. Alors que Boher se plaint auprès de Léa sur l’organisation du mariage, il reçoit un message de Samia qui veut mettre les choses au clair.

Mirta est déprimée ces temps-ci. Elle reçoit une vidéo pré-enregistrée de Jocelyn. Il a une dernière surprise pour elle et lui donne un rdv sur un banc en fin d’après-midi…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4162 du 1er décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

