« Tous en cuisine » du 30 décembre 2020 : ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

« Tous en cuisine » du 30 décembre 2020. « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac et Jérome Anthony, ça continue ce soir dès 18H45 sur M6 et 6play. Ce soir encore, dans le cadre de la spéciale « Menus de fête », deux recettes simples et faciles à réaliser accessibles à tous.



« Tous en cuisine » du 30 décembre 2020 : les ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires ce soir

RAVIOLES DE FOIE GRAS, CRÈME À L’OIGNON ROUGE

Les ingrédients pour 4 personnes

Ravioles de foie gras :

24 feuilles de pâte à ravioles chinoises carrées (3 ravioles par personne)

180g de foie gras de canard cru en cubes de 1,5 cm de côté

2 jaunes d’œuf

1 fève tonka

Sel fin + poivre du moulin



Crème d’oignons :

2 oignons rouges épluchés et émincés finement

15g de beurre demi-sel

10cl de bière blonde

33cl de crème liquide entière

Quelques pluches (extrémité feuillue) de cerfeuil

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 planche à découper + 1 emporte-pièce de 5,5 cm de diamètre

1 pinceau + 1 petit bol + 1 râpe microplane

1 sauteuse + 1 spatule + 1 mixeur à main

1 casserole d’eau bouillante salée + 1 écumoire

ANANAS ET MANGUE SAFRANÉS, CRÈME À LA VANILLE

Les ingrédients pour 4 personnes

Fruits safranés :

1 ananas épluché et coupé en petits cubes

1 mangue épluchée et coupée en petits cubes

Quelques pincées de safran en poudre

25cl de jus de fruits de la passion

8 biscuits à la cuillère

1 orange

Crème à la vanille :

1 jaune d’œuf

35g de sucre

50g de mascarpone

12,5cl de crème liquide entière

1 gousse de vanille

Les ustensiles

1 saladier + 1 cuillère à soupe

1 assiette creuse

1 batteur à main + 1 saladier bien froid + 1 maryse

4 verrines ou 1 saladier + 1 râpe microplane

Pour être certain de bien réaliser cette recette gourmande, branchez-vous ce soir dès 18h40 M6 et/ou sur 6Play.

Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Quelle audience pour « Tous en cuisine » en cette période de fêtes ?

La période n’est peut-être pas propice à d’excellentes performances d’audience. L’émission résiste toutefois assez bien avec encore 1.69 million de fidèles hier soir et 8.9% de part de marché.

Le saviez-vous ?

3 livres de recettes, directement inspirées de celles de l’émission, sont désormais disponibles et en vente au prix de 12.90 euros. Pour plus d’infos et éventuellement les commander, suivez les liens ci-dessous.

>> Fait maison n°1

>> Fait maison n°2

>> Fait maison n°3

« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

