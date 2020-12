Un si grand soleil : Elsa de retour chez Manu, Prune amoureuse, ce qui vous attend mercredi 2 décembre (épisode n°528 en avance)

4.9 ( 12 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 528 du mercredi 2 décembre, Elsa va déjà retourner chez Manu !



En effet, alors qu’elle a mal et que sa blessure saigne à nouveau, elle revient se réfugier chez Manu… Et au même moment, la police retrouve sa planque.



Et rien ne va plus pour Virgile. Le procureur a ordonné de le placer sous surveillance et demande à Eliott, en tant qu’indic, de l’avoir à l’oeil. Eliott reproche à Virgile de ne pas lui avoir dit qu’il avait des problèmes avec la police mais promet de lui filer de l’argent.

De son côté, Laetitia regarde l’historique de l’ordinateur de Camille et découvre qu’elle a fait des recherches sur Elsa…



Chez L Cosmétiques, Julien en a marre que le tournage dure trop longtemps… Alex vient avec son collègue, Valentin. Et le courant passe bien avec Prune, qui semble sous le charme. Gary comprend que Prune lui échappe, il propose de la raccompagner une fois encore mais elle préfère rentrer avec Valentin !

Rendez-vous mercredi 2 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

