Un si grand soleil en avance : le départ d’Elsa (résumé + vidéo épisode n°540 du 18 décembre 2020)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Enième départ ce soir pour Elsa dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, ses faux papiers sont faits et elle fait ses adieux à Manu…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 540

Avec des faux papiers au nom d’Elsa Vidal, Elsa est une nouvelle fois sur le départ. Elle dit au revoir à Manu, en lui promettant de revenir dans un an ou deux. Mais Manu trouve trop risqué qu’elle revienne, il ne veut pas la voir en prison.



Et tandis que Virgile passe à l’action pour bâtir son avenir, le commissaire Becker donne de sa personne pour organiser une soirée en son honneur. Quant à Laetitia, elle ne sait plus sur quel pied danser.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 18 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

