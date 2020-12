Un si grand soleil en avance : que cache Becker ? (résumé + vidéo épisode n°544 du 24 décembre 2020)

5 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Becker cacherait-il quelque chose dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? En effet, il semblerait qu’il soit hanté par un souvenir…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 544

Becker s’isole et repense à un souvenir… Il se revoit entrain de passer les menottes à une femme assez âgée. Janet arrive et le trouve bien songeur… Il affirme qu’il repensait à la soirée de la fusillade et il ne préfère pas en parler.



Tandis qu’une enquête difficile met le commissariat sous tension, Élise vit mal son impuissance. De son côté, Virgile va se démener pour racheter ses erreurs passées, quitte à prendre des risques.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 24 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

