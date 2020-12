Plus belle la vie en avance : Léa prête à embrasser Jean-Paul (vidéo PBLV épisode n°4184)

5 ( 1 )



Jeudi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », c’est le jour J pour Jean-Paul, qui doit se marier avec Irina. Mais Jean-Paul panique à l’approche de dire oui…



Il se retrouve seul avec Léa, sa témoin, et ils se remémorent sa précédente crise de panique.



A l’époque, Léa avait détourné son attention en l’embrassant… Et ça avait marché ! Léa affirme être prête à embrasser à nouveau Jean-Paul pour le calmer.

Un extrait de l’épisode de PBLV 4184 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4184 du 31 décembre 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

