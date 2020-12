Un si grand soleil : Manu abandonne Camille pour Elsa, ce qui vous attend jeudi 3 décembre (épisode n°529 en avance)

4.8 ( 6 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Fan de la série quotidienne « Un si grand soleil » et impatient de savoir ce qui vous attend demain ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 528 du mercredi 2 décembre, Manu va faire un terrible choix : celui d’abandonner sa fille pour protéger Elsa !



Annonces



Annonces

En effet, Laetitia va mettre la pression à Camille pour savoir pourquoi elle a fait des recherches sur Elsa…



Annonces



Annonces



Annonces





Camille va finir par lui dire toute la vérité et Laetitia va s’en servir pour faire chanter Manu ! En effet, elle va aller le voir et lui faire du chantage : soit il renonce à la garde de Camille et les laisse partir pour Singapour, soit elle le dénonce à Becker !



Annonces





Manu va faire le choix de continuer de protéger Elsa au détriment de Camille… Il va appeler Florent pour lui dire qu’il donne son accord pour que Laetitia parte avec Camille à Singapour.

De son côté, Claire passe un moment avec Elisabeth. Elle lui confie qu’elle n’arrive pas à oublier Florent, Elisabeth lui conseille de ne pas abandonner. Claire envoie alors un long sms à Florent, dans laquelle elle lui explique qu’elle va aller voir un psy pour comprendre ce qu’elle a fait… Et alors que Claire passe la soirée avec Alain, Florent rappelle Claire. Il la remercie pour son message, qui l’a touché, et lui propose de se voir pour parler tranquillement…

Rendez-vous jeudi 3 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés