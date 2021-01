Audiences TV prime 4 janvier 2021 : retour gagnant pour « Sam » (TF1), « Cauchemar en cuisine » en forme (M6), carton pour « Tendre poulet » (Arte)

4.5 ( 10 )



Audiences TV prime 4 janvier 2021. Hier soir « Sam » faisait son grand retour sur TF1 dans le cadre du lancement de la saison 5. Et ce matin on peut parler d’un retour gagnant. 4.48 millions de fidèles ont regardé le premier épisode, soit 18% du public présent devant son poste de télévision. Le second a fait presque aussi bien puisque 4.22 millions de personnes étaient encore là (pda 19.4%).



Audiences TV prime 4 janvier 2021 : autres chaînes

Belle performance et beau retour pour « Cauchemar en cuisine » sur M6. Le premier numéro inédit de 2021 avec Philippe Etchebest et Mallory Gabsi a convaincu 3.11 millions de personnes soit 13.2% des téléspectateurs. M6 était leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 27% de pda sur cette cible prioritaire.



C’est France 2 qui complète le podium avec le lancement de la saison 2 de la série « The Bay ». 2.64 millions d’inconditionnels et 11% de part de marché… des scores quasi similaires à ceux enregistrés lors du lancement de la saison 1.

Très belle 4ème place pour Arte qui rediffusait le film de Philippe de Broca « Tendre poulet » avec Annie Girardot et Philippe Noiret. Il a été vu ou revu par 2.03 millions de cinéphiles (pda 8.3%).

C’est de plus en plus difficile pour le magazine de France 3 « Secrets d’histoire ». Hier soir il était consacré l’Empereur Néron. Mais seuls 1.90 million de passionnés ont répondu à l’appel (pda 8.2%)

TMC n’a pas démérité avec son film « Mechanic : Resurrection » vu ou revu par 1.37 million de personnes (pda 6%)

Belle performance également pour W9 qui était dessus du million de téléspectateurs avec la rediffusion du film « Iron Man ». 1.17 million d’amateurs de super-héros Marvel pour 5.2% de part d’audience moyenne.

