« Secrets d’histoire » du 4 janvier 2021 : ce soir « Neron, le tyran de Rome » (inédit)

« Secrets d’histoire » du 4 janvier 2021 – Ce soir France 3 nous propose d’en savoir un peu plus sur Neron dans cadre d’un nouveau numéro inédit « Secrets d’histoire ». Dans cette émission intitulée « Neron, le tyran de Rome », Stéphane Bern nous emmènent en Italie sur les pas de l’empereur romain Néron, l’une des figures les plus controversées de l’Antiquité.



Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.



« Secrets d’histoire » du 4 janvier 2021 : sommaire

Néron est synonyme de cruauté, de mégalomanie et de tyrannie depuis presque 2000 ans. Il passe sa vie entouré de femmes ambitieuses qui le poussent à commettre les assassinats les plus impardonnables, à l’image d’Agrippine la Jeune, sa mère, prête à tout pour installer son fils à la tête du pouvoir.

En 54 après Jésus-Christ, à seulement 16 ans, Néron est proclamé empereur et se retrouve à la tête d’un vaste empire. Son image déjà ternie va se dégrader encore plus en 64 après Jésus-Christ, lorsque Rome est ravagée par l’un des pires incendies de son histoire.



À l’époque, on l’accuse d’avoir volontairement mis le feu à la capitale. Pour faire taire les rumeurs, Néron aurait désigné pour responsables les Chrétiens et ordonné leur persécution.

Personnage complexe, Néron se révèle également sous une facette bien moins connue : celle d’un César éclairé aimé de son peuple, d’un mécène des arts fasciné par la culture grecque et surtout un poète et un chanteur passionné. Féru d’architecture, il fera également édifier l’un des plus beaux palais impériaux de son époque : la Domus Aurea.

Et comme toujours on finit avec quelques images…

Première émission inédite de l’année 2021 pour « Secrets d’histoire » ce soir sur France 3.

