Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul se confie à Abdel (résumé + vidéo épisode 4187 PBLV du 5 janvier 2021)

5 ( 5 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4187 du mardi 5 janvier 2021 – Jean-Paul va se confier à Abdel ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, il va lui expliquer qu’il n’est plus amoureux de Samia et lui confier qu’il pense avoir des sentiments pour Léa…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Samia disparait, un nouveau commissaire, Léa prend une décision (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4187

Même devant Lucie et Samia, Boher n’en sait pas plus sur ses sentiments. A Abdel, il avoue qu’il se questionne au sujet de Léa et de ressentit vis-à-vis d’elle. Hadrien, brisé, est venu récupérer ses affaires chez Samia. Il ne comprend pas pourquoi elle a attendu le mariage pour rompre, il est fou de rage, il a été ridiculisé. De son côté, Lougane fait tout pour que Samia démissionne et joue sur sa fragilité. Au restaurant avec Samia, Boher se dévoile enfin…



Annonces





Claire et Léo ne veulent plus se quitter à tel point que Léo veut prendre sa retraite. Patrick est surpris par cette décision et croit à une blague. Malgré les efforts de Bertrand pour reconquérir Luna, cette dernière préfère en rester là. Bertrand n’est pas surpris mais est déçu…

Riva suggère à Mirta qu’elle conduise Jean-Luc aux séances puisque lui, ne peut plus prendre le volant. Ces deux-là se ressemblent plus qu’ils ne le pensent…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4187 du 5 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés