Crossover « Section de recherches » et « Alice Nevers » : le 18 février 2021 sur TF1

Nouveau crossover entre « Section de recherches » et « Alice Nevers », le 18 février 2021 sur TF1 et MYTF1. Pourquoi nouveau et bien parce qu’un premier crossover a déjà été diffusé en mai 2019 sur TF1. Une excellente nouvelle pour les fans alors que l’arrêt définitif de la série « Alice Nevers » a été confirmé.



Nouveau crossover « Section de recherches » et « Alice Nevers » : l’histoire

Deuxième et dernier crossover entre « Section de recherches » et « Alice Nevers » le jeudi 18 février sur TF1.

Pour mémoire la nouvelle saison de Section de recherches » débute le 28 janvier 2021 sur TF1 avec la nouvelle venue Fabienne Carat.



