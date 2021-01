« Eurovision 2021 » : pour la France, c’est vous qui déciderez le 30 janvier 2021 sur France 2 !

4.9 ( 7 )



« Eurovision 2021 » c’est pour bientôt. Alors que l’édition 2020 n’a pu se dérouler normalement pour cause de Covid-19, l’édition 2021 devrait « normalement » avoir lieu. Enfin on n’est plus jamais à l’abri d’une mauvaise surprise.



Mais avant même d’y penser, il faudra que la France se choisisse un représentant. Et ce sont les téléspectateurs qui auront la lourde responsabilité de le choisir.

« Eurovision 2021 » : c’est vous qui décidez

Et pour se faire France 2 proposera une grande soirée animée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Rendez-vous le samedi 30 janvier 2021 dès 21h05 sur la chaîne.

Les téléspectateurs devront départager 12 artistes parmi les suivants :



LMK – Magique

Ali – Paris Me Dit

Casanova – Tutti

Barbara Pravi – Voilà

Cephaz – On A Mangé Le Soleil

Amui – Maeva

Andriamad – Alléluia

Philippine – Bah Non

Juliette Moraine – Pourvu Qu’on M’Aime

21 Juin Le Duo – Peux-Tu Me Dire?

Terence James – Je T’Emmènerai Danser

Pony X – Amour Fou

Est-il besoin de vous préciser qu’ils interpréteront chacun leur titre durant la soirée ?

Alors qui parmi ces 12 artistes représentera la France pour le concours « Eurovision 2021 » ? Ce concours aura t-il d’aileurs vraiment lieu cette année alors que l’épidémie de Covid-19 continue de jouer les trouble-fêtes ?

Pour en savoir un peu plus rendez-vous le samedi 30 janvier 2021 sur France 2 et France.TV

