Plus belle la vie : ce soir, la dernière scène de Samia (résumé + vidéo épisode 4190 PBLV du 8 janvier 2021)

5 ( 5 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4190 du vendredi 8 janvier 2021 – C’est ce soir que vous allez découvrir la toute dernière scène de Samia, alias Fabienne Carat, dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Alors que Samia est entrain d’écrire des lettres d’adieux pour Jean-Paul et Lucie, Jean-Paul débarque pour lui parler… Le coeur gros, Samia lui demande de partir.



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Samia disparait, un nouveau commissaire, Léa prend une décision (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4190

Samia est en pleurs et termine d’écrire une lettre quand Boher arrive. Elle n’a aucune envie de lui parler et le met à la porte. Lougane est en mode drague avec Léa et fait tout pour qu’elle reprenne le poste de Samia à la mairie afin de redorer le blason du conseil municipal. Mais Léa refuse. De son côté, Patrick essaie de faire parler Samir sur la tentative d’assassinat, mais Samir, bloqué par Pavel ne peut rien lui dire. Chez Samia, Estelle et Boher tombent sur une lettre d’adieux…



Annonces





Sabrina s’inquiète pour la santé de Chloé, qui est en train de s’étouffer et se vomir dessus. A la coloc elle culpabilise vis-à-vis de son amie, et ne peut se résoudre à la laisser seule dans la rue. Sabrina ne laissera jamais tomber Chloé et comprend sa souffrance…

Frémont et les anciens collègues de Léo le testent au bar et lui donne du fil à retordre. Thomas, qui assite à scène au loin, est triste et en veut à Léo de prendre sa place au bar du Mistral…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4190 du 8 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés