Un si grand soleil : le secret d’Elise, Ludo remonté contre Johanna, ce qui vous attend mardi 12 janvier (épisode n°557 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 557 du mardi 12 janvier, Elise va révéler son secret…



En effet, si Elise est nerveuse alors qu’elle devrait simplement profiter de la naissance de Charlie, il ne s’agit pas du tout d’un baby blues !



La flic cache un secret qu’elle va finir par avouer à son meilleur ami, Bilal. Elle lui explique qu’elle a fait « une énorme connerie » alors que pendant ce temps là, la commandante Roux fait le lien avec Elise. Dans les vidéos de l’ordinateur de Fournier, l’IGPN retrouve une vidéo d’Elise ! Il y a 8 ans, la flic était cam girl…

De son côté, Humeau explique à l’IGPN qu’il n’a pas vendu le dossier à Fournier. Il affirme qu’il fait partie d’un cercle de jeux clandestin ! Il a gagné tout cet argent en jouant au poker. Becker lui fait la morale : il attend un comportement exemplaire de son équipe et lui demande de sortir de son addiction au jeu.



Quant à Julien, il se dispute encore une fois avec Alice au téléphone. Elisabeth, qui passe voir Julien, lui conseille de prendre soin d’Arthur, qui ne va pas bien. Julien rentre et prépare le dîner ainsi qu’une soirée Star Wars pour Arthur, qui est ravi.

Ludo est remonté contre Johanna, qui ne lui accorde pas de temps. Ils déjeunent au restaurant pour parler de leur voyage mais Johanna passe son temps au téléphone pour le boulot ! Ludo n’en peut plus et va en parler à Alice. Johanna l’appelle, elle dit être rentrée tôt pour préparer leur voyage mais Ludo, en colère, refuse de rentrer…

Rendez-vous mardi 12 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

