« Tous en cuisine » du 4 janvier 2021 : ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

« Tous en cuisine » du 4 janvier 2021. C’est une bonne nouvelle pour les fans de « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. L’émission culinaire joue les prolongations jusqu’au 14 janvier inclus. Deux semaines de recettes supplémentaires donc chaque soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.



Voici donc les ingrédients qui seront nécessaires aux recettes proposées ce soir.

« Tous en cuisine » du 4 janvier 2021 : les ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

BOUILLON AUX BOULETTES DE VIANDE ET LÉGUMES D’HIVER

Les ingrédients pour 4 personnes



Bouillon

2 litres d’eau

2 cuil. à soupe de gros sel

1 feuille d’algue kombu

1 petite poignée de bonite séchée

5 cuil. à soupe de sauce soja

1 cuil. à soupe d’ail râpé

Boulettes

500g de chair de blanc de poulet haché

1 cuil. à soupe de saké (ou vin blanc)

1 cuil. à soupe de sauce soja

40g de poireaux lavés et émincés finement

1 cuil. à soupe de gingembre haché

1 cuil. à soupe de fécule de maïs

Sel fin et poivre du moulin

Légumes

2 choux pak choï coupés en gros morceaux

1 carotte épluchée, lavée et coupée en grosses rondelles

8 champignons shiitake ou champignons de Paris lavés et coupés

50g de pousses de soja frais

Les ustensiles

1 marmite

1 carré de mousseline ou un papier absorbant résistant ou une boule à thé très fine

1 saladier

GÂTEAU RENVERSÉ À L’ANANAS

Les ingrédients pour 4 personnes

1 ananas Victoria coupé en tranches

90g de sucre

2 cuil. à soupe d’eau

120g de yaourt nature

240g de sucre

3 œufs

50g d’huile de tournesol

150g de farine

1 sachet de levure chimique

Les ustensiles

1 poêle + 1 spatule + 1 saladier + 1 fouet + 1 maryse

1 moule à manquer + 1 grille + 1 feuille de papier sulfurisé

En 2021 comme en 2020 on ne panique pas. Pour être certain de bien réaliser ces recettes, on se branche sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

