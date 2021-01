« Tous en cuisine » du 8 janvier 2021 : ingrédients des deux recettes de ce soir, Pablo Mira en invité

4.9 ( 9 )

« Tous en cuisine » du 8 janvier 2021. C’est la fin de la semaine, et bientôt de cette nouvelle salve d’émissions, pour « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Encore une petite semaine d’émission et de recettes pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Ce soir deux recettes au programme « Gaufres à la crème, ciboulette » et « Mandarine Pain d’épices, zestes d’oranges ».



Annonces



Annonces



Annonces





Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui vous seront nécessaires à leur réalisation.

« Tous en cuisine » du 8 janvier 2021 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

Gaufres à la crème, ciboulette

Les ingrédients pour 4 personnes



Annonces





Gaufres

200g de farine

½ sachet de levure chimique

1 pincée de sel

4 œufs

20cl de lait

5cl de bière blonde

30g de beurre fondu

1 cuil. à soupe de sucre vanillé

Condiments

3 cuil. à soupe de yaourt grec

½ botte de ciboulette lavée et ciselée

1 échalote épluchée et ciselée

1 jus et 1 zeste de citron

1 petite boîte d’œufs de lompe

Sel et poivre

Les ustensiles

2 saladiers + 2 fouets + 1 maryse

1 batteur à main

2 cuillères

1 gaufrier

Mandarine Pain d’épices, zestes d’oranges

Les ingrédients pour 4 personnes

200g d’eau

90g de sucre

200g de miel + 25g de miel pour la finition

10g de zestes de citron jaune non traité

10g de zestes d’orange non traitée

la pulpe d’une gousse de vanille

3g d’épices à pain d’épices

200g de farine

1 cuil. à café de levure chimique

10g de bicarbonate de soude

1 pincée de sel fin

140g de beurre + 10g de beurre pour le moule

Les ustensiles

1 casserole + 1 fouet + 1 passette

1 saladier + 1 fouet

1 petit bol + 1 maryse

1 moule à cake rond de 12,5 cm de diamètre sur 5,5 cm de haut

On fait quoi de tout ça ?

Comme d’habitude on ne panique pas. Pour être certain de parfaitement réaliser cette recette, on se branche sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Et l’invité du jour est…

Et le dernier invité de la semaine n’est autre que l’humoriste et chroniqueur français Pablo Mira. Gageons que la bonne humeur devrait régner ce soir encore…

À 18.40, retrouvez Pablo Mira dans #TousEnCuisine ! 🍴

Au menu :

🧇 Gaufres à la crème, ciboulette

🍊 Pain d’épices, zestes d’oranges pic.twitter.com/8ydR7R8SrM — M6 (@M6) January 8, 2021

Retrouvez « Tous en cuisine » ce soir dès 18h40 sur M6 et 6Play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés