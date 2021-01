Un si grand soleil en avance : Becker découvre le secret d’Elise (résumé + vidéo épisode n°557 du 12 janvier 2021)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Becker est sous le choc ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, le commissaire découvre le secret d’Elise et on peut dire qu’il ne s’y attendait pas !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 556

La commandante Roux explique à Becker qu’elle a trouvé une vidéo intéressante dans l’ordinateur de Fournier… C’est en voyant le faire-part de naissance de Charlie qu’elle a fait le rapprochement puisqu’il s’agit d’Elise ! La vidéo date de 8 ans en arrière, Elise était cam girl ! Becker n’en revient pas…



Et tandis que Sofia s’inquiète pour Elise, Bilal vole à son secours, mais arrivera-t-il à l’aider ? De leur côté, Julien et Ludo vont devoir affronter leurs problèmes…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 12 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

