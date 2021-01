Un si grand soleil : triste Noël pour les Bastide, l’IGPN va enquêter, ce qui vous attend jeudi 7 janvier (épisode n°554 en avance)

5 ( 2 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 554 du jeudi 7 janvier, c’est le réveillon de Noël avec deux semaines de retard !



Annonces



Annonces

Et on peut dire que ce Noël s’annonce bien triste pour la famille Bastide.



Annonces



Annonces



Annonces





Arthur plante finalement sa grand-mère au dernier moment pour rejoindre des potes dans un bar. Elisabeth passe donc le réveillon sans sa famille, mais avec Alain qui promet de lui faire passer une belle soirée romantique…

De son côté, Julien passe le réveillon avec la famille d’Enric. Il est triste en voyant leur bonheur familial… Et Alice est avec Ludo et Johanna. Elle se confie à Johanna, elle est convaincue d’avoir pris la bonne décision.



Annonces





Arthur appelle Manon, qui ne lui répond pas… Il lui laisse un message vocal, sa soeur lui manque beaucoup !

Du côté de l’enquête, le dossier Faure est retrouvé chez Fournier. C’est forcément un flic qui lui a fourni alors l’IGPN est saisie. Manu interroge Fournier, qui lui assure ne pas être le tireur !

Quant à Alex, il retourne voir Gaëlle et lui demande cash si c’est elle qui a voulu le tuer… Triste et vexée, Gaëlle lui dit qu’elle ne veut plus jamais le voir.

Rendez-vous jeudi 7 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 22 janvier 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés