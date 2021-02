Demain nous appartient spoilers : Samuel ouvre les yeux, Marc de retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 1er au 5 mars)

4.8 ( 16 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 1er au 5 mars 2021 – Le week-end débute et comme toujours, on propose aux fans du feuilleton quotidien « Demain nous appartient » les plus curieux de découvrir un aperçu de ce qui les attend la semaine prochaine. Si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être compliquée et triste pour Samuel !



En effet, Samuel ne va pas avoir d’autre choix que d’ouvrir les yeux au sujet de sa mère… Lydie va déraper et révéler son vrai visage. En effet, elle va menacer Marianne avec un couteau et finir par faire autant avec Samuel ! C’est donc Renaud qui disait la vérité depuis le début et Samuel va devoir faire face.

De son côté, Xavier accepte d’aider Chloé en dessinant ses bijoux, ce qui lui vaut quelques moqueries au commissariat…



Quant à Lucie, elle n’est pas revenue seule à Sète ! Marc Véry, le serial killer, est lui aussi de retour et ils sont toujours en couple !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 1er au 5 mars 2021

Lundi 1er mars (épisode 872) : Samuel confie à Chloé que leurs parents leur mentent et que ce mensonge a détruit sa vie. Décontenancée, Chloé décide d’avoir une discussion avec Marianne. Alors que le départ d’Isam approche, Manon et le jeune garçon réfléchissent à un moyen de retarder leur séparation. Bart se laisse une fois de plus manipuler par les enfants de Louise.

Mardi 2 mars (épisode 873) : Marianne est toujours sous le choc de ce qui lui est arrivé. Samuel, lui, trouve qu’elle l’a certainement mérité. Alma commence à douter de la clairvoyance de son compagnon. Isam a peut-être trouvé une solution pour rester à Sète alors que Karim préfèrerait que l’adolescent rentre en Tunisie. Souleymane est déchiré à l’idée de devoir quitter Sète pour emménager avec sa mère.

Mercredi 3 mars (épisode 874) : Alors que Samuel refuse de comprendre qu’une seule histoire peut avoir plusieurs versions, il perd soudainement le contrôle de la situation. Sofia et Alma commencent à être pris de panique. Tristan est persuadé que Sandrine et Xavier ont une liaison. Pendant ce temps, le projet de Bart et Aurélien tourne à la catastrophe.

Jeudi 4 mars (épisode 875) : Alma convainc Samuel d’alerter la police avant que le pire n’advienne. Mais Sofia décide de braver le danger et de régler les choses par elle-même. Victoire laisse une chance à une personne qui l’a pourtant déçue. Chloé voudrait que Xavier participe à son nouveau projet.

Vendredi 5 mars (épisode 876) : Effondré, Samuel, se rend compte qu’il va devoir faire une croix sur tout ce qu’il venait de reconstruire. Il peut néanmoins compter sur le soutien de son père, qui a vécu le même dilemme. Victoire est convaincue qu’on lui cache quelque chose. Karim découvre le passe-temps secret de Xavier.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 1er au 5 mars

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

