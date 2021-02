Ici tout commence spoilers : Greg attiré par Eliott, Hortense fait parler, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 1er au 5 mars)

4.3 ( 6 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 1er au 5 mars 2021 – C’est samedi et comme tous les week-ends, si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Ici tout commence », c’est le moment ! En effet, comme toujours, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que Hortense va faire parler tout l’institut… Avec ce profil sur un site d’escort, Hortense est dans le viseur des professeurs et des élèves.



La semaine va être très compliquée pour la jeune femme, qui ne sait pas qui est derrière tout ça.

De leur côté et contre toute attente, Eliott et Greg se rapprochent ! Greg, qui a rêvé qu’il faisait l’amour avec Eliott, semble être attiré par lui…



Et quand Teyssier s’acharne sur Mehdi, Maxime ne réussit pas à se retenir. Il prévient le chef qu’il n’a plus que quelques mois à vivre…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 1er au 5 mars 2021

Lundi 1er mars (épisode 86) : Hortense s’inquiète des conséquences de sa découverte, mais elle refuse catégoriquement l’aide de son père. Greg cherche par tous les moyens à oublier un fantasme qui le perturbe. Antoine calme Souleymane, toujours très en colère, lui promettant qu’il va tout faire pour apaiser les tensions.

Mardi 2 mars (épisode 87) : A l’institut, la rumeur se répand. Les professeurs sont divisés sur les mesures à prendre alors qu’Hortense tente de se défendre. Pendant ce temps, Greg cache à Lionel son nouvel ami. Laetitia et Kelly font preuve de témérité en cuisine et s’assurent que Clotilde ne s’aperçoive de rien.

Mercredi 3 mars (épisode 88) : Guillaume est déterminé à prendre une décision drastique tandis que Charlène prend la défense d’Hortense. Alors que Noémie s’apprête à faire une annonce importante, Louane est révoltée face à ses remarques. Clotilde s’interroge sur l’identité du coupable et demande à Marta d’enquêter.

Jeudi 4 mars (épisode 89) : Alors qu’Hortense découvre la nouvelle rumeur qui circule à l’institut, Claire et Lisandro prennent une solution radicale. Laetitia rassure Kelly, inquiète du chantage qui la menace. Maxime tente de protéger Mehdi et l’incite à avouer toute la vérité à Teyssier.

Vendredi 5 mars (épisode 90) : Avec l’aide de Célia et Eliott, Hortense est décidée à découvrir l’identité de celui qui l’a piégée. Claire est forcée d’avouer le chantage dont elle est victime. De son côté, Mehdi confesse à Maxime son mensonge alors que Teyssier est en plein dilemme. Chez les Rivière, le conflit s’intensifie. Caroline intervient pour apaiser les tensions entre Gaëtan et ses sœurs.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 1er au 5 mars 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

