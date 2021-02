« Faut pas rêver » du 3 février : ce soir direction le Pays de Savoie

4.9 ( 7 )



« Faut pas rêver » du 3 février 2021. Ce soir votre magazine « Faut pas rêver » vous donne rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV. Et pour ce nouveau numéro inédit, direction le Pays de Savoie.



« Faut pas rêver » du 3 février 2021 : présentation

En pays de Savoie, les paysages sont extrêmes et tellement puissants qu’ils forgent le caractère des gens ! En parcourant la Savoie et la Haute-Savoie, Carolina va partager des aventures incroyables. À commencer par ce moment de grâce et de féerie : une immersion dans les eaux glacées du lac du Lou, en compagnie d’Alban Michon. L’explorateur vient s’entraîner ici, car les conditions sont très proches de celles des régions polaires qu’il parcourt régulièrement.

Cette nature impétueuse pousse l’homme à se dépasser et à tout entreprendre pour la dompter ! Romain et Christophe, deux pisteurs-artificiers, invitent Carolina à partager une expérience explosive : le déclenchement d’avalanches.

Et si les montagnes grondent, elles peuvent aussi inspirer des symphonies… Alexandre Jous est musicien, et le son de son instrument, le cor des Alpes, résonne dans toute la chaîne des Aravis, face au Mont-Blanc !



Dans le froid glacial de la montagne en hiver, l’accueil des Savoyards est toujours chaleureux. Carolina a pu le vérifier ! Partager une fondue, c’est un moment de convivialité unique. Dans le Beaufortain, le « clan » Joguet sait accueillir ses hôtes !

Ces montagnes sont aussi un formidable terrain de jeu. Jacques-Olivier Travers en a fait la piste d’entraînement de ses rapaces : un condor des Andes, un vautour de l’Himalaya, un aigle royal… Tous apprennent à voler aux côtés de skieurs ébahis. Et nous, on n’a qu’une envie : planer avec eux !

Un voyage à couper le souffle dans le grand blanc

Au détour des reportages, deux univers savoyards dont les animaux sont les héros :

– Jacques-Olivier Travers s’acharne à sauver les oiseaux depuis son plus jeune âge. Il en a fait le centre de sa vie. Son parc en abrite aujourd’hui 250. C’est sur les pentes enneigées des pistes de Morzine qu’il les entraîne à voler de leurs propres ailes, sous l’œil médusé des skieurs ! Magique…

– La Grande Odyssée est l’une des plus grandes courses de chiens de traîneau au monde. 400 chiens, 390 kilomètres, 13 000 mètres de dénivelé… Une sorte de Tour de France des neiges. Parmi les 25 équipages dirigés par des mushers : Jérôme. Il participe à l’aventure pour la première fois et nous fait vivre cet événement intense, qu’il partage avec ses onze magnifiques huskies de Sibérie.

Rencontres savoyardes inoubliables avec Carolina De Salvo le 3 février ▶❄ en pays de #Savoie @France3tv 21:05 #fautpasrever pic.twitter.com/JwrZXdrOF0 — Faut pas rêver (@fprever) January 30, 2021

« Faut pas rêver » c’est ce soir dès 21h05 sur France 3 ou dès maintenant puis en replay sur france.TV

