Plus belle la vie : ce soir, Camille part retrouver Jacob (résumé + vidéo épisode 4218 PBLV du 17 février 2021)

4.8 ( 13 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4218 du mercredi 17 février 2021 – Camille ne va pas bien ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». La jeune femme semble terrifiée et on peut dire que sa mère n’a pas les mots pour la réconforter… Résultat, Camille va s’échapper de la planque pour aller retrouver Jacob !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul se met en danger, Victoire trompe Sacha (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4218

Baptiste arrive à convaincre Kevin de leur dire où se trouve la safe house. De son côté, Boher est au plus mal pendant que Jacob à un geste paternel envers Lucie. Le silence de Jacob fait penser à Friedman qu’il a trouvé un autre moyen de récupérer Camille et de ne pas procéder à l’échange. Alors que Alice à le dos tourné, Camille réussit à s’échapper mais tombe à nez à nez sur Emma. Elle s’enfuit pour retrouver Jacob et arrive à semer sa grande sœur…



Annonces





Victoire et Vidal se rapprochent de plus en plus. Victoire réussit à convaincre Lansky, que Alba, la fille du conseiller régional, doit être transférée dans la chambre de Vidal pour qu’il l’ausculte. Riva qui l’a mauvaise, balance à Victoire qu’elle en pince pour le jeune médecin. Vidal a entendu une partie de la conversation…

Francesco avait raison et la toile se moque de Nathan dans les commentaires. Ce dernier découvre qu’il est l’objet d’un sondage et se décompose…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4218 du 17 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés