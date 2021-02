Plus belle la vie : ce soir, Frémont hospitalisé (résumé + vidéo épisode 4217 PBLV du 16 février 2021)

5 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4217 du mardi 16 février 2021 – Charles Frémont est hospitalisé ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». Et Charles, qui affirme souffrir de violentes douleurs dans la poitrine, est bien décidé à trouver la chambre du Dr Vidal… Il se heurte à Babeth et doit finement négocier !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4217

Baptiste essaie de réconforter Emma, en vain. Dans la safe house, Camille a un plan en tête et recrache discrètement le cachet que lui donne sa mère. Patrick pense qui si Boher parle à Jacob comme un père qui a aussi perdu sa fille, ça rendra peut-être le kidnappeur vulnérable. Friedman fait ses dernières recommandations à Boher mais Jacob reste insensible au cas de Lucie. S’il n’a pas ce qu’il désire, il menace d’endormir Lucie à tout jamais…



Le livreur de poissons de Barbara est en panne et Fanny a encore la solution pour que sa patronne puisse être livrée juste à temps pour le service. Fanny est décidément une perle. De son côté, Thomas découvre le jeu de séduction entre César et Fanny, et tente de faire pression sur César qui arrive à retourner la situation…

Lansky alerte les médecins à l’hôpital, la fille du conseiller régional vient d’être admise pour une urgence. Victoire propose l’aide de Vidal mais se fait stopper par Riva…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4217 du 16 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

