Plus belle la vie : ce soir, Jacob enlève Lucie (résumé + vidéo épisode 4215 PBLV du 12 février 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4215 du vendredi 12 février 2021 – C’est ce soir que Jacob va passer à l’acte dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Jacob va finalement enlever la petite Lucie, la fille de Jean-Paule et Samia !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Lucie libérée, un mort, la guerre continue au Mistral (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4215

Camille a fait pipi au lit et Alice la punie au coin et la culpabilise. C’en est trop pour Emma qui menace Alice de mort si elle se permet de punir encore une fois Camille. Alors qu’Emma repart à la salle de sport pour se faire du mal, Baptiste arrive à la rattraper et à ne pas la faire sombrer. De son coté, Jacob se prépare à kidnapper Lucie, qui est au parc avec Léa et Boher. Il lance la balle aux pieds de Lucie et réussit son coup en embarquant la petite…



Thomas est venu voir Fanny mais elle ne veut pas changer de métier. Il lui demande au moins de venir boire un verre à son restaurant. Elle adore le cocktail préparé par Thomas, et va rester déjeuner pour gouter la carte de Barbara. Alors que Fanny ne semble pas avoir changé d’avis, elle croise César au restaurant et décide d’accepter le poste…

Séverine demande à Victoire d’accélérer la sortie de son mari de l’hôpital. Mais de mauvaise foi, Victoire demande à Jeanne de le garder encore un peu…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4215 du 12 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

