Plus belle la vie : ce soir, l’inauguration du restaurant (résumé + vidéo épisode 4212 PBLV du 9 février 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4212 du mardi 9 février 2021 – C’est le grand jour pour Thomas et Barbara ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, c’est l’heure de l’inauguration de leur restaurant, Le Marci, installé sur la place du Mistral.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Lucie libérée, un mort, la guerre continue au Mistral (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4212

Camille affirme à Patrick qu’elle n’a pas vu Jacob. Ce dernier craque et hurle de rage dans sa maison planquée dans la forêt. L’ADN retrouvé sur les ossements dans les murs montre qu’il s’agissait de la fille de Jacob. Pour Friedman, c’est clair, Jacob a cherché à remplacer sa fille par Camille. La police comprend désormais le rapport filial qu’ils entretiennent. Camille est un obstacle dans la relation d’Emma et de Baptiste. Mais ce dernier se sent bien obligé de se plier aux choix d’Emma. Pour le docteur Friedman, Camille a besoin de revoir sa mère pour pallier le manque de Jacob…



C’est le jour de l’inauguration du nouveau restaurant. Malheureusement pour Barbara, il y a eu peu de pêche dans la nuit et tous les loups ont été acheté par Alison. Cette dernière qui va faire ses plats à base de poisson refuse de céder son stock. Sans rancune, Barbara va se débrouiller. Thomas, qui n’aime pas la serveuse qu’il a débauchée, cherche toujours celle de ses rêves et en attendant, demande à Riva d’assurer le service. Le moment de l’ouverture est arrivé, tout le monde se régale, le restaurant cartonne et Yamato est venu tout spécialement pour l’occasion. Roland, au loin est ému, jusqu’à ce qu’il découvre le nom du nouveau restaurant…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4212 du 9 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

