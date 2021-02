« The Voice » avant-première : les premières images du second prime

4.4 ( 7 )



« The Voice » avant-première vidéo. Samedi soir « The Voice » a fait son grand retour sur TF1 en prime-time. Un retour couronné de succès puisque le programme s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée signant même un record depuis 3 ans.



A cela s’ajoutent de très bonnes réactions sur les réseaux sociaux qui laissent augurer d’une très belle saison.

« The Voice » avant-première vidéo : les premières images du second prime

Et puisque vous avez adoré le premier prime, voici en avant-première, les premières images du second… synonyme de suite des auditions à l’aveugle.

Cette saison le casting est encore de très grande qualité comme vous avez d’ailleurs pu le constater samedi dernier. Et tenez-vous le pour dit, vous n’êtes pas au bout de vos surprises.



Vous n’en pouvez déjà plus d’attendre le prochain prime ? Alors nous vous proposons maintenant de découvrir les premières minutes de la suite des auditions à l’aveugle, minutes extraites du second prime qui sera diffusé samedi soir, 13 février 2021, dès 21h05 sur TF1.

Envie d’en voir et surtout d’en entendre plus ? Alors vous savez ce qu’il vous reste à faire… Rendez-vous samedi soir sur TF1 pour « The Voice » avec Nikos Aliagas et les 4 coachs : Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et le taulier Florent Pagny.

N’oubliez pas que toutes les vidéos, toutes les prestations et le replay intégral de l’émission précédentes sont disponibles sur MYTF1 !

