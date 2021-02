« The Voice » vidéo du 13 février : découvrez l’une des voix du second prime !

5 ( 5 )



« The Voice » vidéo du 13 février 2021. Samedi soir, et après le carton d’audience de la première soirée, suite des auditions à l’aveugle de la 10ème saison de « The Voice : la plus belle voix ».



Si vous n’en pouvez déjà plus d’attendre, voici en avant-première, l’une des VOIX de cette soirée qui s’annonce une fois de plus riche en talents.

« The Voice » vidéo du 13 février 2021 : découvrez l’une des voix du seconde prime

Et c’est sur le tube de Louane « Donne Moi Ton Coeur » que notre jeune et talentueuse artiste va faire vibrer nos 4 coachs.

Avant cela fermez vos yeux, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous embarquer par cette magnifique voix…



Mais au-delà de la performance, cette voix si pure va t-elle embarquer nos 4 coachs ? L’un d’entre-eux va s’il se retourner ? Et si plusieurs d’entre-eux venaient à être séduits, vers qui le choix de cette jeune femme bourrée de talent va t-il se porter ? Vers Amel Bent, vers Florent Pagny, vers Marc Lavoine ou vers Vianney ?

Pour le savoir, une seule chose à faire : se brancher sur TF1 ce samedi 13 février 2021 dès 21H05 puis en replay sur MYTF1 !

« The Voice » continue samedi soir sur TF1 ! Soyez nombreux car de très belles surprises vous attendent encore une fois.

