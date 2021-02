Un si grand soleil : Eliott dénonce Alicia, Enzo se rapproche de Kira, ce qui vous attend lundi 15 février (épisode n°581 en avance)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 581 qui sera diffusé le lundi 15 février, Eliott va finalement dénoncer Alicia !



En effet, Eliott est tiraillé entre sa mission pour le procureur et sa nouvelle vie avec Alicia, Sam et son frère Gaspard.



Eve, qui n’a pas eu de nouvelle de son fils durant le week-end, vient le voir au bar. Elle lui rapporte ce que Justine lui a dit. Eliott est sous pression et justement, Alicia lui montre le lieu où elle cache sa double comptabilité ! Eliott conseille à Alicia de prendre la fuite mais elle pense que rien ne presse…

Eliott prend alors la décision de dénoncer Alicia à Bernier. Il lui rapporte où elle cache cette deuxième comptabilité et la police prévoit de perquisitionner le lendemain matin de bonne heure.



Quant à Kira, elle semble apaisée. Claire lui assure qu’elle lui fait confiance malgré sa fugue et au lycée, une amitié se noue entre Kira et Camille. Les deux ados fument ensemble… Et Kira se rapproche également d’Enzo, avec qui elle semble complice. Florent et Claire s’en aperçoivent…

Rendez-vous lundi 15 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

