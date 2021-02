Un si grand soleil : Elise se venge sur Akim, Elsa embauchée, ce qui vous attend vendredi 5 février (épisode n°575 en avance)

4.4 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Vous êtes fan de la série « Un si grand soleil » et impatient d’en savoir plus sur le prochain épisode ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 575 qui sera diffusé le vendredi 5 février, les choses ne s’arrangent pas du tout entre Bilal, Elise et Sofia.



En effet, alors qu’Akim est désormais stagiaire au commissariat, il subit la mauvaise humeur d’Elise, qui s’acharne sur lui !



Stéphanie le remarque et en parle à Elise. Elle trouve qu’elle est trop dure avec Akim et elle lui dit. Elise reconnait alors qu’elle s’en prend à Akim pour lui faire payer ce que Bilal lui a fait !

Akim en parle à Bilal mais il affirme qu’il soutient son frère. Il lui dit qu’il a bien fait de reconnaitre sa fille.



Bilal croise Elise dans la rue et il demande s’il peut voir Charlie. Mais Elise est toujours autant remontée, elle l’accuse de l’avoir suivie et refuse qu’il voit sa fille ! Plus tard face à Sofia, elle parle d’aller déposer une main courante pour harcèlement contre Bilal…

De son côté, Virgile félicite Eliott pour son mariage. Il lui demande si Elsa peut travailler au camping, Eliott lui donne son accord ! Virgile va annoncer la bonne nouvelle à Elsa mais il lui demande de ne plus voir Manu car c’est trop risqué.

Et Eliott fait une déclaration d’amour à Sam… Eve surprend la conversation.

Rendez-vous vendredi 5 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

