Un si grand soleil en avance : Julien et Johanna flirtent (résumé + vidéo épisode n°584 du 18 février 2021)

Un si grand soleil du 18 février en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Johanna et Julien continuent de se rapprocher ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Ces deux là se tournent autour depuis déjà un moment et ce soir, ils ont leur premier vrai rendez-vous…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 583

Julien a franchi le pas, il a invité Johanna à dîner. Dans la rue en sortant du restaurant, Johanna et Julien flirtent… Ils parlent musique et Johanna chambre Julien sur ses goûts musicaux. Johanna promet que la prochaine fois c’est elle qui invite et qu’elle choisira l’endroit. Ils sont prêts à s’embrasser mais finalement ils repartent chacun de leur côté…



Alors qu’Eliott met en place un stratagème qui lui paraît en parfait, Virgile prend ses dispositions pour traverser la zone de turbulences qui s’annonce.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 18 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

