Plus belle la vie : ce soir, Victoire et Vidal sur le point de s’embrasser (résumé + vidéo épisode 4219 PBLV du 18 février 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4219 du jeudi 18 février 2021 – Victoire va-t-elle succomber au charme de Vidal ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie » ? Ces deux là sont de plus en plus proches et ce soir, ils sont sur le point de s’embrasser…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4219

Alors que Kevin et Baptiste arrivent en trombe pour sauver Emma, Camille s’interpose entre Jacob et sa sœur. Jacob perdra Camille à tout jamais s’il tire sur Emma. Patrick s’en veut de ne pas avoir compris le lieu et l’heure du rendez-vous. Désormais Jacob détient Lucie et Camille. Mais pour Friedman, Emma reste la clef, Camille a osé s’opposer à Jacob pour laisser la vie sauve à sa grande sœur. Au repaire de Jacob, Camille s’attache machinalement à une chaine, mais Jacob tellement heureux de la retrouver, la détache…



Le commissariat s’apprête à fêter le départ en retraite de Gamoundi. Le Marci et le bar du Mistral veulent tous les deux organiser cette soirée. Pour certain il faut faire le diner dans le bar de Léo afin de le soutenir et pour d’autres, il faut innover avec le Marci. Kevin à la lourde tâche de trancher…

En symbiose, Victoire et Vidal posent des questions à Alba. Vidal pense à un empoissonnement au cobalt. Ce diagnostic est le bon et Vidal laisse tout le mérite à Victoire…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4219 du 18 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

