Plus belle la vie : ce soir, Lucie hospitalisée (résumé + vidéo épisode 4222 PBLV du 23 février 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4222 du mardi 23 février 2021 – Après sa libération hier, ce soir Lucie est hospitalisée dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, la petite fille a du subir des examens pour vérifier que tout va bien… Léa se veut rassurante, la fille de Jean-Paul va pouvoir rentrer chez elle.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Victoire parle à Sacha, Jean-Paul et Léa succombent (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4222

Les rôles se sont inversés entre Camille et Jacob. Ce dernier est toujours attaché, et tente d’attraper Camille qui l’esquive et qui se met en colère. A l’hôpital, Lucie est remise de sa captivité mais demande à Boher où est Samia. Les traces de terre sur les vêtements de Lucie indiquent une zone où les recherches de la planque de Jacob vont s’effectuées. Patrick et Cissé arrivent à faire débloquer des moyens auprès de Revel et Emma reprend espoir pour retrouver Camille…



Léo vient s’assurer auprès de Barbara que le sabotage au bar du Mistral ne vient pas de Thomas. Sophie reçoit beaucoup d’appels pour des annulations de réservations. De son côté, Bilal entre dans le cercle de la vengeance et appelle les flics pour lancer une alerte à la bombe au Marci. Le resto est évacué…

Vidal montre des signes qui inquiètent Victoire, comme des tremblements. Elle demande de l’aide à Riva et il la met sur la piste de la maladie d’Huntington…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4222 du 23 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

