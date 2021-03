Audiences TV prime 17 mars 2021 : « Les Chatouilles » leader devant « Top Chef »

4.6 ( 9 )

Audiences TV prime 17 mars 2021. Hier soir c’est le film proposé par France 2 « Les Chatouilles » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée. Il est diffusée dans le cadre d’une soirée nouvelle soirée continue consacrée l’inceste.



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences TV prime 17 mars 2021 : autres chaîne

M6 prend la deuxième place avec son concours culinaire « Top Chef ». L’élimination de Pauline a été suivie par 3.54 millions de gourmands soit 17.7% des téléspectateurs. Notez une place de leader auprès de la très prisée cible des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 32.3% de pda. Et c’est un record historique sur cette cible.

#Audience #TopChef 🏆Record Historique auprès des FRDA-50 et 25-34ans

🥇M6, Large leader 4+, FRDA-50 et moins de 50ans 🍽 18% auprès des 4+

👩🏻‍🍳 32% auprès des FRDA-50

🍴50% auprès des 25-34 ans

🧂3.5M Tlps (Pic à 4M) pic.twitter.com/283cW62bhO — M6Pro (@M6pro) March 18, 2021



Annonces





On retrouve ensuite TF1 et sa série médicale « The Resident » dont les deux épisodes inédits du jour ont réuni 3.18 millions d’inconditionnels pour 14.21% de part d’audience moyenne.

L’escale en Ardèche du magazine de France 3 « Faut pas rêver » a pour sa part fait voyager 1.93 million de Français soit 8.7 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mercredi devant leur petit écran.

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « La part des anges » de Ken Loach. Porté par Roger Allam, John Henshaw et Daniel Portman, il a été vu ou revu par 867.000 téléspectateurs (3.7% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés