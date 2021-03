Plus belle la vie : ce soir, Estelle enceinte ? (résumé + vidéo épisode 4228 PBLV du 3 mars 2021)

5 ( 2 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4228 du mercredi 3 mars 2021 – Estelle va-t-elle trop loin en ce moment dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ? Ce soir, alors qu’elle est totalement accro aux réseaux sociaux, elle veut faire croire à ses abonnés qu’elle est enceinte ! Francesco refuse catégoriquement…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4228

Boher visionne les vidéos de surveillance de l’entrepôt avec Angélique, et découvre le visage d’un des deux cambrioleurs. Il remercie Angélique pour son travail et va se charger lui-même de donner les vidéos à la Police Nationale. En vérité il compte bien retarder cela pour pouvoir avancer l’enquête de son côté. Léa a trouvé des documents montrant que l’entrepôt a été réassigné pour accueillir des produits dangereux mais impossible de savoir qui a donné l’autorisation de les stocker…



Les comptes du bar du Mistral ne sont pas bons et Claire s’inquiète pour son salaire. César est quant à lui très malheureux. Thomas lui conseille d’être honnête. César convoque alors Barbara et Fanny et dit toute la vérité. Il a eu une liaison avec Fanny il y a deux ans et maintenant Barbara est la seule femme sa vie…

Estelle voudrait faire croire à ses followers qu’elle est enceinte, mais Francesco n’est pas d’accord. Du coup, ils trouvent un autre moyen de buzzer…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4228 du 3 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

