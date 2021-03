Audiences TV prime 10 mars 2021 : « Top Chef » leader devant « The Resident »

4.6 ( 9 )



Audiences TV prime 10 mars 2021. Hier soir nouvelle victoire de M6 avec son émission culinaire à succès « Top Chef ». L’élimination de Bruno Aubin, le chouchou des téléspectateurs, a été suivie par 3.27 millions de personnes soit 16.4 % du public présent devant son poste de télévision.



Notez de très bonnes performances sur cibles avec notamment près de 30% de pda sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Audiences TV prime 10 mars 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et sa série médicale « The Resident ». Les deux épisodes inédits proposés hier soir ont réuni 3.15 millions d’inconditionnels pour une part d’audience moyenne de 14% sur l’ensemble du public.

Et c’est France 2 qui complète le podium avec le final de la série « La Faute à Rousseau » portée par Charlie Dupont. Les deux derniers épisodes ont tenu en haleine 2.76 millions de personnes soit 12.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mercredi devant leur petit écran.

France 3 est assez loin derrière avec son magazine « Le Monde de Jamy ». Hier soir, il s’intéressait à la manière de protéger nos montagnes. Verdict : 1.60 million de curieux soit 7.2% des téléspectateurs.

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « Frantz » porté par Pierre Niney et Paula Beer. Il a été vu ou revu par 1.05 million de cinéphiles (4.6% de pda).

