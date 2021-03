Un si grand soleil : Johanna largue Michaël, Gaspard sous le choc, ce qui vous attend lundi 8 mars (épisode n°596 en avance)

4.5 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end débute et vous vous demandez ce qui va se passer lundi dans « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 596 qui sera diffusé le lundi 8 mars, Johanna va s’expliquer avec Julien.



En effet, Johanna lui explique qu’elle a couché avec Michaël car il pensait que tout était terminé entre eux.



Elle lui assure qu’il n’y a que lui qui compte ! Johanna va alors voir Michaël et lui annonce que c’est fini, elle n’est pas amoureuse de lui. Michaël a le sentiment qu’elle l’a utilisé, il lui balance que Christophe avait raison à son sujet et il l’insulte.

Ludo apprend au zoo par Alice que Johanna joue sur les deux tableaux avec Michaël et Julien… Il est choqué.



De son côté, Sam va interroger sa mère au sujet du lien de parenté entre Gaspard et Eliott. Elle confirme que Gaspard est bien le fils d’André Faure et donc le frère d’Eliott ! Sam informe son frère, qui est sous le choc de la nouvelle.

Sam va une nouvelle fois confronter Eliott, elle lui reproche de n’avoir pensé qu’à lui en annonçant ça à Gaspard…

Et de son côté, Eliott doit aussi faire face aux problèmes financiers de son bar. En effet, les caisses du 101 sont vides et il doit relancer le trafic de cigarettes. Mais ses revendeurs ne lui répondent pas et Vivien l’envoie balader !

Rendez-vous lundi 8 mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

