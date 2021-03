Un si grand soleil : Michaël se suicide, Sam furieuse, ce qui vous attend mardi 9 mars (épisode n°597 en avance)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 597 qui sera diffusé le mardi 9 mars, un drame va se produire…



En effet, Michaël ne va pas bien du tout après que Johanna l’ait quitté. Il va lui annoncer qu’il annule la vente du haras !



Yvon ne comprend pas, Michaël lui explique qu’elle a joué avec ses sentiments pour qu’il vende. Yvon précise à Michaël qu’il va devoir payer 200.000 euros pour se rétracter… Michaël contacte un journaliste, qui refuse d’écrire sur le sujet. Il passe la soirée à boire de l’alcool et appelle plusieurs fois Christophe, mais il tombe à chaque fois sur son répondeur.

Quand Christophe rentre de sa soirée avec Cécile, il écoute les messages de son ami et fonce chez lui. Mais il est trop tard, Michaël s’est suicidé en se tirant un balle dans la tête !



De son côté, Gaspard provoque Eve en cours de français. Il finit par lui avouer qu’il est le demi-frère d’Eliott ! Gaspard et Eliott se voient, Eliott propose de l’installer avec Sam dans une grande et belle villa. Gaspard en parle à sa soeur, qui est furieuse et refuse. Elle lui interdit de revoir Eliott et appelle ce dernier pour lui demander de les laisser tranquilles.

Rendez-vous mardi 9 mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 mars 2021

