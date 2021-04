Audiences TV prime 31 mars 2021 : « Bosnie-Herzégovine / France » largement en tête (M6) devant « The Resident » (TF1)

5 ( 4 )



Audiences TV prime 31 mars 2021. Pas de surprise pour le macth « Bosnie-Herzégovine / France » en qualification de la prochaine coupe du monde de football. La victoires des Bleus par 1 but à 0 a fait vibrer 5,40 millions de téléspectateurs soit 21.3% du public présent devant son poste de télévision. Notez un pic d’audience à 6.4 millions de téléspectateurs.



C’est la meilleure performance de l’année pour M6. Et le match a enregistré d’excellentes performances sur cibles.

Audiences TV prime 31 mars 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et sa série « The Resident » dont les deux épisodes inédits ont pu compter sur 3.47 millions de fidèles et 14.6% de part de marché sur l’ensemble du public. Notez que TF1 était leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 24% de pda. Bref, et pour faire court, les femmes ont pour une fois déserté le foot hier soir.



#Audiences @TF1 📌 #TheResident leader FRDA-50a hier soir avec en moyenne 24% de pda sur les 2 épisodes. A retrouver en replay @MYTF1 et mercredi prochain @TF1 pic.twitter.com/4A9EMzKLYt — TF1 Pro (@TF1Pro) April 1, 2021

France 2 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « Les ombres du passé » porté par Samuel Le Bihan et Frédéric Diefenthal. Verdict : 2.77 millions de téléspectateurs pour 11.5% de part d’audience moyenne.

France 3 est juste derrière avec son magazine « Faut pas rêver » qui nous emmenait hier du côté de la Drôme. 1.80 million d’amoureux de belles images, soit 7.5% des téléspectateurs, ont répondu à l’appel.

Arte complète le top 5 avec avec le film « Patients » de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Il a attiré 1.26 million personnes soit 5.1 % de l’ensemble du public.

