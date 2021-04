Ici tout commence du 30 avril : Teyssier passe un pacte avec sa famille (résumé + vidéo épisode 130)

4.9 ( 7 )



Ici tout commence du 30 avril, résumé et vidéo de l’épisode 130 – Charlène et Théo sont sous le choc ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, alors que leur père leur a annoncé sa maladie hier soir, Charlène s’inquiète tandis que Théo est perdu… Et Teyssier leur fait promettre de ne rien dire à personne !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 130

Charlène est bouleversée à l’idée que son père soit atteint de la sclérose en plaques. Théo de son côté ne parvient pas à exprimer ce qu’il ressent. Teyssier fait promettre à sa famille de ne révéler sa maladie à personne.

De bon matin, Salomé cherche à se faire pardonner de la cheffe Listrac. Elle a peur que la cheffe lui en veule pour la veille, elle va donc travailler sa recette avant son cours…



Teyssier a un moment de faiblesse en plein cours. A sa grande surprise, Théo lui vient en aide. Salomé fait une découverte des plus intrigante. Ludivine est contrainte de passer aux aveux.

Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 130 du 30 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

