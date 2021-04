Plus belle la vie : ce soir, Sabrina est sdf (résumé + vidéo épisode 4270 PBLV du 30 avril 2021)

4.9 ( 9 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4270 du vendredi 30 avril 2021 – La vie de Sabrina a totalement basculée ces derniers mois dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, la jeune femme est maintenant sdf. Elle vit dans la rue et fait les poubelles pour se nourrir…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Karim veut tuer Xavier, Elsa retourne en prison, Nathan démissionne (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4270

Kevin raconte tout ce qu’il a vu et entendu à Revel. Ce dernier masque son contentement lorsqu’il apprend qu’Elsa a refusé la cavale que Karim lui a proposé. Revel revient dans la chambre d’Elsa, ils cèdent une fois de plus à leur passion brulante. De son côté, Alison se place en bonne fée de Christophe, elle le sauve de la faillite et l’aide à classer ses factures. Malheureusement Alison enchaine les retards et les mauvaises actions au Mistral, Sophie décide donc de la virer…



Annonces





Sabrina vit dans la rue et se bat pour survivre. Nathan lâche l’affaire et veut l’oublier, jusqu’à ce que Mila, sans le vouloir le met sur une nouvelle piste. Nathan retourne au terrain vague et retrouve Sabrina dans une mauvaise posture. Elle se montre ignoble avec lui et lui demande de la laisser tranquille…

Lola, sans le savoir, met fin aux doutes de Nisma. Cette dernière fait un choix entre l’amour et la foi…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4270 du 30 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés