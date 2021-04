« La Finale » avec Thierry Lhermitte et Rayane Bensetti : l’histoire du film de France 3 ce soir (inédit)

4.6 ( 10 )



Annonces





« La Finale », avec Thierry Lhermitte et Rayane Bensetti, est au programme télé de cette soirée du jeudi 29 avril 2021. Signé Robin Sykes, ce film sera diffusé dès 21h05 sur France 3 ou en streaming vidéo via France.TV et sa fonction direct.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« La Finale » : histoire

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille, qui n’a qu’un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant

ce voyage, rien ne se passera comme prévu…

Le saviez-vous ?

– Ce film est le premier long-métrage Robin Sykes;

– Le réalisateur s’est inspiré de gens qui l’entourent pour aborder cet épineux sujet de la maladie d’Alzheimer;

– Le film a reçu deux trophées lors de l’édition 2018 du Festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez : Grand Prix et Prix d’interprétation masculine pour Thierry Lhermitte;

– Malgré de bonnes critiques, le film s’est contenté de 596 671 spectateurs en salles.

Bande-annonce

On termine avec la bande-annonce de votre film



Annonces





« La Finale » une comédie touchante et émouvante à ne louper sous aucun prétexte ce soir sur France 3.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés