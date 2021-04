Plus belle la vie : ce soir, Alison et Abdel ne se comprennent plus (résumé + vidéo épisode 4265 PBLV du 23 avril 2021)

4.9 ( 8 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4265 du vendredi 23 avril 2021 – Alison confie à Abdel qu’elle est allée voir Rousseau ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». Abdel est en colère alors qu’Alison tente de lui expliquer ses raisons… Ces deux là semblent ne plus se comprendre.



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Abdel découvre la relation d’Elsa et Xavier, Nathan déprimé (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4265

Alison ment à Rousseau en lui disant qu’elle est intéressée par ses légumes. Il l’envoie paitre et lui demande de quitter sa ferme. Abdel s’inquiète et se sent complètement démuni face à la détresse d’Alison. Un fossé se creuse entre les deux. De son côté, Karim, s’en prend à Revel ; Elsa ne supportera pas une nouvelle fois la prison. Revel est mal, il perd tous ses moyens à la reprise de l’audience, il s’embrouille dans ses questions et fait la pire prestation de sa carrière….



Annonces





Une nouvelle énergie renait à GTS, et la priorité est d’aider Lola à sauver les arbres du Carré Chesneau. Céline et Vincent, en super duo, arrivent à convaincre Lougane en parlant du développement des activités d’éco-tourisme qui permettrait ainsi de préserver les arbres et créer des emplois…

Blanche été retournée par le discours de Lola sur internet et décide de partir soutenir les jeunes. De son côté, Lougane est furieux mais tire la situation à son avantage…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4265 du 23 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés