Plus belle la vie : ce soir, Elsa et Xavier en danger (résumé + vidéo épisode 4257 PBLV du 13 avril 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4257 du mardi 13 avril 2021 – Xavier rend visite à Elsa en prison ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». Mais ça ne va pas se passer comme prévu : un incendie se déclare aux Baumettes alors que Xavier est dans la cellule d’Elsa !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4257

Revel pense qu’Elsa est une dangereuse criminelle et fait fouiller sa cellule pour le prouver. Olivia Martin, la surveillante, inspecte la cellule sous le regard de Revel quand l’alarme incendie retentit dans la prison. C’est la panique, Olivia Martin sort précipitamment laissant Revel et Elsa à l’intérieur. Revel enlève sa veste pour boucher l’espace sous la porte pendant qu’Elsa mouille des affaires pour mieux isoler l’issue. Imaginant le pire, les deux commencent à se rapprocher et Revel se confie…



Lougane annonce à Patrick que le préfet a déposé un arrêté. Lola va devoir être évacuée car une violente tempête s’annonce. Éric prévient Noé qui va faire son possible pour convaincre Lola de descendre. Cette dernière refuse et Noé l’admire encore plus…

Sébastien demande à Rosa d’enregistrer sur le Cloud les vidéos de surveillance. Emilie fait une surprise coquine à Kevin mais la vidéo arrive sur l’ordinateur de Franck…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4257 du 13 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

