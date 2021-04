Plus belle la vie : ce soir, Léa revient chez les Nebout (résumé + vidéo épisode 4255 PBLV du 9 avril 2021)

5 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4255 du vendredi 9 avril 2021 – C’est la rupture entre Léa et Angélique ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». Résultat, Léa décide de revenir s’installer chez les Nebout… Babeth et Yolande sont étonnées, et Léa fond en larmes.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4255

Angélique et Léa se séparent, cette situation est intenable et les deux jeunes femmes n’ont pas les mêmes envies. La famille Nebout est ravie de voir revenir Léa à la maison. Boher aussi est soulagé de savoir que Léa a quitté l’appartement d’Angélique. Il lui annonce qu’il part quelques jours avec Lucie. La fillette reste un obstacle pour le couple Léa Boher. Il faudra du temps pour que Lucie accepte cette relation avant de lui parler de l’existence et de l’arrivée du bébé…



Lola demande de l’aide à Sophie afin de se sentir jolie pour le diner en tête à tête avec Noé. Mais face à son miroir, Lola se remémore tout ce que Noé lui a fait endurer, ces souvenirs gâchent son enthousiasme. Pendant le repas, elle avoue se sentir mieux seule et préfère qu’ils restent amis…

La juge Colbert va présider le procès d’Elsa et se donne un temps de réflexion pour savoir si Abdel peut défendre ou non sa belle-mère. Elsa vit très mal son incarcération, et a même déclenché une ménopause précoce…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4255 du 9 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

