EXCLU Plus belle la vie : Xavier et Elsa amoureux, Alison s’éloigne d’Abdel (infos PBLV)

5 ( 7 )



Annonces





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 23 avril Si vous êtes accro à la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » et curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Annonces



Annonces

Et dans trois semaines, on peut vous dire que Xavier a des sentiments pour Elsa.

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Annonces



Annonces



Annonces





C’est réciproque puisqu’Elsa ne fait que penser à Xavier également… Mais le procès a commencé et ça complique sérieusement les choses. Xavier peine à faire son travail correctement en étant amoureux d’Elsa !



Annonces





Et après un test adn, Alison sait maintenant qu’elle a le foi de Chloé Rousseau. La jeune femme s’intéresse à la mémoire cellulaire et se rapproche de la famille de Chloé… Abdel ne la comprend plus et un fossé commence à se creuser entre eux.

De son côté, Laetitia se rapproche à nouveau de Valentin, qui est déterminé à la récupérer…

Quant à Lola, son histoire est médiatisée et donne des idées chez GTS, où Céline et Vincent se sont réconciliés. Une nouvelle énergie renait à GTS, et la priorité est d’aider Lola à sauver les arbres du Carré Chesneau. Céline et Vincent, en super duo, arrivent à convaincre Lougane en parlant du développement des activités d’éco-tourisme qui permettrait ainsi de préserver les arbres et créer des emplois…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 5 avril sur France 3

Les Mistraliens sont dévastés. Au funérarium, Boher, Estelle et Abdel sont effondrés. Léa est toujours décidée à vivre chez Angélique mais elle est bien consciente qu’un évènement va bientôt bouleverser sa vie. L’installation ne se passe pas comme l’avait imaginé Angélique, Léa se doit de rejoindre Boher pour le soutenir. Ce dernier doit aller chercher Lucie à la gare, Léa le rassure comme elle peut, sans lui avouer son secret…

Vincent rentre chez Céline et la découvre inconsciente, il appelle les secours et craque. A l’hôpital, Céline se réveille et ses premières pensées vont vers Gabin, elle refuse de parler à Vincent. Il est rongé par la culpabilité et ses collègues lui en veulent d’avoir poussé Céline au suicide…

Laetitia et Sébastien se font réveiller par Lougane qui fait visiter la villa Rosa à des partenaires. Laetitia est en colère et promet un accueil exécrable au prochain visiteur…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés