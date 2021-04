Plus belle la vie en avance : Alison se confie à Elsa (vidéo PBLV épisode n°4272)

5 ( 2 )



Alison perd pied en ce moment dans votre série marseillaise de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, la jeune femme est obnubilée par Christophe Rousseau et incapable de penser à autre chose…



Et alors qu’elle a perdu son boulot et s’éloigne d’Abdel, dans l’épisode de mardi prochain, Alison décide de se confier à Elsa.



Alison vient voir Elsa au Céleste. Elle lui explique que Rousseau a découvert qui elle était. Il ne va pas porter plainte contre elle mais il ne veut plus la voir… Elsa trouve sa réaction logique, adulte et censée. Mais Alison a quand même envie de le revoir.

Elsa ne comprend sa fixette, elle trouve ça malsain et demande à Alison si elle a des sentiments pour Christophe Rousseau… Alison lui assure que non, mais elle ne sait pas ce qui lui arrive, elle ne se reconnait plus elle-même !



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4272 du 4 mai 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

